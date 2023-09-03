Военные РФ заявили об ударе беспилотниками по хранилищам топлива в Одесской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли групповой удар беспилотниками по украинским топливохранилищам в порту Рени Одесской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, цель удара достигнута: "все назначенные объекты поражены".

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области в районе населенного пункта Бекаровка, заявил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119 районах", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Конашенков заявил, что уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР и в Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

По направлениям

Войска РФ отразили шесть атак вооруженных сил Украины на донецком направлении, по три атаки - на запорожском и купянском, две - на красно-лиманском, заявил Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское Донецкой народной республики (ДНР), а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка (ДНР)", - сказал он.

По его словам, в ходе боев на этом направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что также нанесен удар штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами по скоплениям живой силы и техники ВСУ западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области.

"Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что на купянском направлении отражены три контратаки ВСУ в районе Сергеевки (ЛНР), а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка (ЛНР), Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области.

"За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал генерал.

Он сообщил, что на красно-лиманском направлении отражено две атаки ВСУ в районах Григоровки (ДНР) и Кузьмино (ЛНР), а также нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР).

"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР)", - сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Шевченко (ДНР) и Левадного Запорожской области - уничтожено свыше 125 украинских военных, боевая бронемашина и два автомобиля.

"На херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также, в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.