Путин и Эрдоган не обсуждали обмен военнопленными РФ и Украины на переговорах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тема обмена военнопленными РФ и Украины не обсуждалась на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в ходе (переговоров в составе) делегаций - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли данный вопрос на переговорах.

Он отметил, что это "чувствительная тема" и в таких форматах она обычно не обсуждается.