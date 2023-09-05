Бытовой объект поврежден в Истринском районе в результате падения обломков БПЛА

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бытовой объект поврежден в Истринском районе Московской области после падения обломков беспилотника, оперативные службы работают над устранением последствий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что беспилотники, пытавшиеся осуществить атаку на Москву, уничтожены в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. По предварительной информации, пострадавших нет.