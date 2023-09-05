Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось на 78 тыс. с начала года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных с начала этого года снизилось на 78 тыс. человек, что на 27% ниже, чем в августе прошлого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

Число зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 487 тысяч человек.

Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь подчеркнул, что по программе субсидирования найма удалось достичь 70% от плановых показателей, что составляет 37 тыс. человек, его слова приводит аппарат Голиковой.

Там отметили, что во втором квартале этого года уровень безработицы среди соискателей в возрасте 15-29 лет с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%. При этом уровень занятости за два года вырос с 89,3% до 93,6% во втором квартале 2023 года.