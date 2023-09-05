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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ФПК назначила более тысячи дополнительных поездов в сентябре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) назначило более 1 тысячи дополнительных поездов дальнего следования на сентябрь, в том числе свыше 600 - в сообщении с курортами Черноморского побережья.

Как сообщила пресс-служба РЖД, наибольшей популярностью среди южных городов пользуется Адлер, куда отправятся 220 дополнительных поездов, а также Анапа (170) и Новороссийск (140).

Пассажиры уже оформили более 3,6 млн билетов для поездок по РФ в сентябре, что на 21% превышает показатель сентября прошлого года. Чаще всего на юг едут из Москвы, Тамбова, Смоленска, Костромы, Вологды, Кирова, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы. Дополнительные поезда также будут курсировать между Санкт-Петербургом и Архангельском, Москвой и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.

На сезон отпусков, начиная с мая, РЖД уже назначили в общей сложности около 4,5 тыс. дополнительных поездов, что почти вдвое превышает изначально запланированные объемы.

Также до конца сентября продлено курсирование ряда сезонных поездов: №589/590 Москва - Новороссийск, №459/460 Тамбов - Адлер, №455/456 Новороссийск - Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург - Новороссийск, №503/504 Уфа - Анапа и др.

Всего на период с 1 мая по 30 сентября компания предложила пассажирам 14 млн мест в южных поездах (+7% к аналогичному периоду 2022 года).

РЖД ФПК
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