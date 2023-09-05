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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В Кремле назвали отставку министра обороны Украины внутренним делом этой страны

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова является внутренним делом этой страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это внутреннее дело Украины", - сказал Песков.

"Не думаем, что какие-то назначения сейчас могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений. В связи с чем можно только сожалеть", - сказал он.

Дмитрий Песков Украина Алексей Резников
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