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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В Минобороны РФ заявили о перехвате 21 украинского снаряда HIMARS и "Ураган"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 33 украинских беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Он также заявил, что российскими средствами радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах", - сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Игорь Конашенков HIMARS Минобороны
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