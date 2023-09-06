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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Российские военные заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием по базе подготовки диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ), объект поражен, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ", - сказал он на брифинге в среду.

По его словам, цель удара достигнута - объект поражен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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