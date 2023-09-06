Российские военные заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием по базе подготовки диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ), объект поражен, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ", - сказал он на брифинге в среду.
По его словам, цель удара достигнута - объект поражен.