Минцифры и другие ведомства борются с попытками заглушить российские спутники

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры России ведёт работу над противодействием попыткам украинской стороны заглушить сигнал российского спутникового телерадиовещания, сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Большая работа ведется. Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить прием на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках", - сказал Шадаев.

По его словам, "министерство работает; все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства".

Шадаев пояснил, что украинская сторона "глушит просто наш космический аппарат, транспондеры, которые обеспечивают распространение (спутникового ТВ - ИФ)". "Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы", - сказал министр.

В конце августа газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности. По данным издания, возможные способы защиты вещания обсуждались на совещании в конце июля, где присутствовали представители крупнейших операторов спутникового ТВ.