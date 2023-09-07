Бывшего жителя Белгородчины задержали в Петербурге за экстремистские призывы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Белгородские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего жителя региона, подозреваемого в возбуждении ненависти и вражды, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по Белгородской области.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в социальных медиа опубликовано обращение 33-летнего мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области, призывающего к совершению противоправных действий против русских граждан", - говорится в сообщении.

Дело заведено п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия).

По информации пресс-службы, в четверг подозреваемый был задержан в Петербурге. В ближайшее время будет решен о вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке в связи с призывами бывшего жителя Белгородской области к совершению противоправных действий.