Пять человек погибли в автомобильной аварии в Туве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в столкновении двух автомобилей на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве в пятницу ночью, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на место выехала следственно-оперативная группа.

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что в результате автоаварии еще два человека пострадали.

"Столкнулись автомашины ГАЗ и "Хонда". В результате мы потеряли пять человек. Еще двое получили травмы (...) Социальному блоку правительства поручаю организовать всю необходимую поддержку", - написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

Авария произошла на территории Улуг-Хемского района.

"Улуг-хемцы готовились сегодня отпраздновать 135-летие основания Шагаан-Арыга и 100-летие образования своего района. Оперативно принято решение о переносе юбилейных мероприятий на следующую неделю. Признателен землякам за неравнодушие к трагедии", - добавил Ховалыг.