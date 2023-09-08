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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Глава МЧС видит в западном вооружении ВСУ угрозу опасным производствам в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить на территории РФ химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения современными вооружениями, поставляемыми Западом.

"Социально-значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину", - сказал Куренков на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, также увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики России.

Куренков также отметил, что риск возникновения крупных природных пожаров и катастрофических наводнений увеличило изменение климата, а климатические аномалии происходят теперь в самых разных уголках нашей планеты. Они заключаются в необычайно высоких летних температурах, продолжительных засухах и выпадении обильных осадков. "Рост численности населения и объемов производства также негативно влияет на состояние природной среды. Увеличивается количество техногенных катастроф", - добавил министр. Кроме того, он обратил внимание на риск возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

"Решение вопросов защиты населения и территорий требует объединения усилий всех стран", - подчеркнул Куренков.

Александр Куренков МЧС Украина
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