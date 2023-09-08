РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов "МТС Банка"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Информация о возможной утечке персональных данных клиентов "МТС Банка" проверяется Роскомнадзором (РКН), сообщили "Интерфаксу" в регуляторе в пятницу.

В РКН уточнили, что по состоянию на 12:00 8 сентября там не получили уведомления об инциденте от оператора персональных данных.

Накануне в телеграм-канале "Утечки информации" основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна сообщили, что в открытом доступе оказались три текстовых файла с, как заявляет их источник, данными клиентов "МТС Банка". В первом файле с ровно 1 млн строк содержатся ФИО, номер телефона, дата рождения, ИНН и др. В другом файле - почти 3,1 млн строк с частичными номерами банковских карт и их типом, а также датами действия. В третьем файле, говорится в сообщении, находится 1,8 млн уникальных номеров телефонов и числовые идентификаторы.