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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Очередь на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 500 машин

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Около 500 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Керчи днем в пятницу, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00: в очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очереди со стороны Тамани нет.

Часом ранее в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны полуострова стояло 395 автомобилей, она постепенно росла с 12:00.

В последний раз такое скопление транспорта наблюдалось перед мостом две недели назад - в пятницу, 25 августа. Тогда в очереди скопилось почти 600 машин.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о высокой вероятности возникновения автомобильных пробок на Крымский мост со стороны полуострова в августе при отъезде туристов.

Крым Крымский мост
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