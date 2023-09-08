Шойгу вручил госнаграды участникам специальной военной операции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в военном ведомстве.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами - высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное - выполнили задачу", - отметил министр.

Согласно сообщению, указом президента звания Героя России удостоен командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин.

"При освобождении одного из населенных пунктов бригада под командованием Сергея Наймушина связала боем обороняющиеся подразделения противника, затем скрытно совершив маневр, штурмовые подразделения бригады прорвали оборону ВСУ, зайдя в тыл, тем самым создав условия для окружения и разгрома противника. В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями", - говорится в сообщении.

Звание Героя России также присвоено командиру огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву.

Также медаль "Золотая Звезда" вручена командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуля.