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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Отечественные фильмы зарубежным предпочитают около половины россиян

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (48%) смотрит фильмы отечественного производства чаще, чем зарубежного, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что наибольший удельный вес зрителей, предпочитающих российские фильмы, приходится на респондентов старше 60 лет (72%).

В свою очередь каждый седьмой россиянин (14%) отдает предпочтение зарубежным фильмам, среди сограждан 18-30 лет такой интерес у каждого третьего (33%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, каждый десятый россиянин (10%) проявляет одинаковый интерес как к отечественным, так и к зарубежным фильмам, каждый четвертый (26%) вообще не смотрит фильмы.

По данным исследования, 2% респондентов затрудняются что-либо сказать о своих кинематографических предпочтениях.

Опрос был проведен 25-27 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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