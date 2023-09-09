Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Глава Крыма сообщил о еще двух сбитых беспилотниках

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила в субботу еще два беспилотника над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Аксенов сообщал об одном сбитом беспилотнике в северо-западном районе Крыма. Подробности он не привел.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым ПВО Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 9 сентября

Силы ПВО сбили беспилотник в Крыму

Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов

Песков заявил, что РФ требует выполнения достигнутых договоренностей по "зерновой сделке"

Более 200 обращений поступило в ЦИК РФ в первый день проведения выборов

Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом

Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом

На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за опасения украинских атак

Что произошло за день: пятница, 8 сентября

AZUR air будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх до конца сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });