Глава Крыма сообщил о еще двух сбитых беспилотниках

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила в субботу еще два беспилотника над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Аксенов сообщал об одном сбитом беспилотнике в северо-западном районе Крыма. Подробности он не привел.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.