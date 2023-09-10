Явка избирателей на выборах в ЛНР по состоянию на 15:00 составила 72,47%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Луганской народной республике превысила 70%, заявили в воскресенье в избирательной комиссии ЛНР.

"По состоянию на 15:00 10 сентября явка избирателей на выборах депутатов народного совета Луганской Народной Республики первого созыва составила 72,47%", - сообщил ЦИК ЛНР в своем телеграм-канале.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.