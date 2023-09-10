Действующий глава Приморья Кожемяко набирает 75,7% после обработки 50% протоколов
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко получил 75,74% голосов после обработки 50,98% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Следом идет кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева с 8,88% голосов. Кандидат от партии "Коммунисты России", первый секретарь Приморского краевого комитета партии Александр Андони набрал 5,39% голосов.
Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", директор ООО "ЭКО Система" Кирилл Рудюк с 3,80 % голосов.
Кандидат от "Казачьей партии РФ", предприниматель Денис Ковалев получил 3,45 % голосов.
Явка избирателей на выборах губернатора Приморья на 18:00 часов составила 43,2%.