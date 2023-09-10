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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующий глава Приморья Кожемяко набирает 75,7% после обработки 50% протоколов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко получил 75,74% голосов после обработки 50,98% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Следом идет кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева с 8,88% голосов. Кандидат от партии "Коммунисты России", первый секретарь Приморского краевого комитета партии Александр Андони набрал 5,39% голосов.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", директор ООО "ЭКО Система" Кирилл Рудюк с 3,80 % голосов.

Кандидат от "Казачьей партии РФ", предприниматель Денис Ковалев получил 3,45 % голосов.

Явка избирателей на выборах губернатора Приморья на 18:00 часов составила 43,2%.

Владивосток Олег Кожемяко Приморский край
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