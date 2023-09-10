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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

ЕР лидирует на выборах в запорожское Заксобрание после обработки 90% протоколов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва после обработки более 89% протоколов с результатом 83%, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Обработано уже 89,22% протоколов, это с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования", - сказала она журналистам в воскресенье.

Как уточнила Катющенко, на данный момент "Единая Россия" набирает 83,43% голосов, ЛДПР - 5,75%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,94%, КПРФ - 4,87%.

Выборы парламента Запорожской области начались 31 августа. В течение восьми дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. Основная часть голосования продолжалась три дня, участки закрылись в 16:00 мск.

Бче ст

Единая Россия Запорожская область
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