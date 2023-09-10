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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

"Единая Россия" получила 75% голосов на выборах в Херсонскую облдуму

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Херсонской области завершила обработку протоколов на выборах депутатов областной думы первого созыва, больше всего голосов получила партия "Единая Россия" - почти 75%.

"Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей Херсонской области... В Херсонскую областную думу первого созыва избрано 36 депутатов", - сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова журналистам в воскресенье.

По ее словам, "Единая Россия" набрала 74,86% голосов (28 мандатов), КПРФ - 10,56% (4 мандата), ЛДПР - 8,27% (3 мандата), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,03% (1 мандат).

Выборы парламента Херсонской области начались 2 сентября. В течение шести дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. Основная часть голосования продолжалась три дня, участки закрылись в 15:00 мск.

Херсонская область Единая Россия
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