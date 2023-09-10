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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Кузнецов победил на выборах губернатора Чукотки с более 72% голосов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Чукотки Владислав Кузнецов получил в свою поддержку 72,34% голосов на выборах губернатора региона по результатам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова набрала 15,84% голосов, на третьем месте кандидат от КПРФ Владимир Гальцов с 5,23% голосов.

За Александра Семерикова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" голоса отдали 4,14% избирателей, пришедших на участки.

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