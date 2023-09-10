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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Ведерников лидирует на выборах губернатора Псковской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах главы региона по результатам обработки 20% протоколов УИК, он набирает 84,78% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

Вторым стал кандидат от КПРФ Петр Алексеенко с 7,21% голосов, третьим - кандидат от ЛДПР Антон Минаков, он набирает 3,73%, четвёртый - Игорь Романов от "Партии роста" с 2,49%.

По предварительным данным, общая явка с учётом ДЭГ по выборам губернатора Псковской области составляет 35,39%.

По данным ЦИК, на выборах глав регионов с применением дистанционного электронного голосования наибольшая явка на выборах зафиксирована в Псковской области - 91%.

Губернатора избирают на пятилетний срок полномочий. На прошлых выборах, в 2018 году, представитель "Единой России" Ведерников получил 70,68% голосов. Второе место тогда занял Аркадий Мурылев из КПРФ, он набрал 13,83%. На третьем месте был Антон Минаков из ЛДПР (5,39%), за ним шли Сергей Кулаков из "Партии пенсионеров" (3,95%) и Игорь Романов из "Партии роста" (2,71%). Явка составила почти 37%.

Михаил Ведерников Псков
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