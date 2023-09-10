Орлов по итогам голосования сохраняет за собой кресло губернатора Амурской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Василий Орлов, по предварительным результатам, одержал победу в выборах губернатора Амурской области, следует из данных ЦИК РФ.

После обработки 100% протоколов у Орлова 82,38% голосов избирателей.

Второе место у кандидата от КПРФ Бориса Белобородова с 7,9% избирателей. Следом идет Евгений Завгородний от "Справедливой России - За правду", который набрал 3,59% голосов, у Романа Санжаревского от регионального отделения партии "Новые люди" 2,25%, у Сергея Рафальского от партии "Коммунисты России" - 2,06%.

Численность избирателей, зарегистрированных на территории Амурской области 592 тыс. 857 человек.

В 2018 году Орлов набрал 55,6% голосов избирателей. Второе место тогда также было за кандидатом от КПРФ - у Татьяны Ракутиной с 26,56 %.

Явка тогда составила 31,25%.