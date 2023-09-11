Доля "недружественных" валют в корпоративном кредитном портфеле Сбербанка снизилась до 14%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доля кредитов в "недружественных" валютах в корпоративном портфеле Сбербанка (MOEX: SBER) по итогам 2022 года сократилась до 14% с 17%, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Доля именно "недружественных" валют в портфеле Сбера по состоянию на начало сентября снизилась с 17% до 14%", - сказал Попов.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка на 31 июля 2023 года по РСБУ составил 21,6 трлн рублей. За 7 месяцев текущего года портфель вырос на 15% (+9,3% без учета валютной переоценки). За июль корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,6% в июле (+2,7% без учета валютной переоценки).

Результаты деятельности по РСБУ за 8 месяцев 2023 года банк опубликует позднее в понедельник.