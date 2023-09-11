ФТС рассчитывает выполнить план по перечислениям в бюджет-23

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба рассчитывает по итогам 2023 года выполнить задание по перечислению в бюджет, несмотря на отставание от графика в начале года.

"Если первые 4 месяца года мы находились в "красной зоне", недобирали до планового задания, то следующие 4 месяца мы уже перевыполняем план, активно наверстываем упущенное", - сказал врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью "России 24" (ВГТРК) на полях Восточного экономического форума.

По его словам, в августе плановое задание перевыполнено на 78 млрд рублей.

"Поэтому мы надеемся к концу года выполнить наше плановое задание, хотя оно очень сложное, и год очень сложный с точки зрения платежей", - сказал Давыдов.

Главной причиной отставания от плана в начале года стало снижение поступлений от экспорта газа, связанное с падением как объемов поставок, так и цен на рынке, отметил врио руководителя таможни.

Как сообщалось, за январь-июль 2023 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 3 трлн 302,6 млрд рублей, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (3 трлн 872,5 млрд рублей). Данные за 8 месяцев ведомство пока не публиковало.

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель снизился примерно на 13,4%.