Ведерников набирает более 86% голосов на выборах главы Псковской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников ("Единая Россия") лидирует по результатам обработки 100% протоколов УИК, набирая 86,3% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте - кандидат от КПРФ Петр Алексеенко 6,22% (12 тыс. избирателей), на третьем - кандидат от ЛДПР Антон Минаков, он набирает 3,95% (7,6 тыс.), на четвертом - Игорь Романов от "Партии роста" с 2,36% (4,6 тыс.).

В выборах приняли участие 37,8% избирателей, уточняет избирательная комиссия Псковской области.

На прошедших в 2018 году выборах губернатора кандидат от "Единой России" Ведерников получил 70,68% голосов.