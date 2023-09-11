Акционеры пока не планируют сокращать долю в МТС-банке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" пока не планирует сокращать долю в дочернем МТС-банке, на который с февраля 2023 года распространяются санкции США и Великобритании.

"Нет, пока не будет", - сказал крупнейший акционер ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

МТС-банк принадлежит МТС, 42,085% которой владеет АФК "Система". В апреле 2023 года на совет директоров МТС выносился вопрос о сокращении доли в дочернем банке, однако решение так и не было обнародовано.

Евтушенков также сообщил, что на выставленный на продажу люксембургский East West United Bank имеется ряд покупателей. Тем не мене , сделка пока не финализирована, а ее сроки зависят от решения европейского регулятора.

АФК "Система" сообщила о планах продать East West United Bank в апреле в годовом отчете, решение было утверждено в октябре 2022 года.