В Дагестане восстановили электроснабжение после урагана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики "Дагэнерго" устранили все технологические нарушения на энергообъектах в основной сети 6-10 кВ после ураганного ветра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".

"К 4:00 по Москве 11 сентября устранили все технологические нарушения в основной сети 6-10 кВ, зафиксированные на энергообъектах компании после шквалистого ветра в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

Сейчас специалисты продолжают работу по более чем 300 заявкам потребителей, поступившим из-за локальных нарушений электроснабжения в сети 0,4 кВ.

"Для повышения оперативности дагестанским энергетикам помогают специалисты из соседних филиалов "Россети Северный Кавказ": "Ингушэнерго", "Севкавказэнерго", "Каббалкэнерго" и "Ставропольэнерго". Специалисты продолжают мониторинг метеорологической обстановки и состояния сетевого комплекса Дагестана, - рассказал собеседник агентства.

По оценке энергокомпании, угроза возникновения повторных технологических нарушений на энергообъектах сохраняется.