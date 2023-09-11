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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующий губернатор Воронежской области Гусев набрал 76,83% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует по результатам обработки 100% протоколов УИК, набирая 76,83% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте - первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат облдумы Андрей Рогатнев (8,5%), на третьем - руководитель фракции ЛДПР в Воронежской облдуме Павел Большов (5,62%). Далее идут член бюро совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", слесарь ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" Ярослав Тарасов (4,51%) и председатель регионального отделения партии "Родина", генеральный директор ООО "Строительная компания СТМ-141" Игорь Борисов (3,23%).

По данным Воронежского избиркома, предварительная явка на выборах губернатора Воронежской области составила 50,18%, по городу Воронежу - 19,86%.

В 2018 году Гусев победил на выборах губернатора Воронежской области, набрав 72,52% голосов.

Воронежская область Александр Гусев
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