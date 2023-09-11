Путин и Эрдоган не затрагивали тему выдачи командиров "Азова"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали тему возвращения Анкарой командиров "Азова" (запрещенная в РФ организация) на Украину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема даже не обсуждалась во время последних переговоров президента Путина с Эрдоганом", - сказал он в интервью телеканалу "РБК-ТВ", отвечая на вопрос, не изменились ли отношения Москвы и Анкары после выдачи командиров "Азова".