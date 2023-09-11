"Ростелеком" опроверг взлом своей клиентской базы проукраинскими хакерами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" опроверг информацию о взломе своей клиентской базы проукраинскими хакерами, выложенная база не содержит чувствительных данных, а всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости соблюдения законодательства о защите персональных данных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Вечером 8 сентября проукраинская хакерская группировка Hdr0 заявила о получении доступа к клиентской базе "Ростелекома". В подтверждение злоумышленники выложили в сеть файлы, якобы содержащие клиентские данные, а также скриншот одного из сайтов. Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы "Ростелекома" не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

В пресс-службе отметили, что указанный в сообщении хакерской группировки сайт не является официальным интернет-ресурсом компании и не связан с ее инфраструктурой.

"Сайт был разработан одним из дилеров общества и в настоящее время заблокирован", - сказали в пресс-службе.

Предварительный анализ перечня, по данным компании, показывает, что "большая часть полей не заполнена или заполнена некорректно, также в нем указаны устаревшие данные, а список не содержит чувствительных персональных данных".

"Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных", - отметили в пресс-службе.

Ранее в телеграм-канале "Утечки информации" основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна сообщили, что в открытый доступ были выложены заявки на подключение к интернету предположительно с сайта rt-internet.ru, который, согласно данным этого ресурса, якобы является партнером "Ростелекома".