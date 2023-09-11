Путин присвоил 10 населенным пунктам звание "Город трудовой доблести"
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" ряду российских городов.
Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
В числе городов - Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.
В документе отмечается, что населенные пункты удостоены почетного звания "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".