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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Атомные ледоколы впервые провели по Севморпути судно с рекордным дедвейтом

Атомные ледоколы впервые провели по Севморпути судно с рекордным дедвейтом
Архивное фото
Фото: Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "Таймыр" и универсальный атомный ледокол "Сибирь" впервые провели по акватории Северного морского пути с запада на восток судно дедвейтом более 169 тыс. тонн - балкер Gingo типа CapeSize, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

Протяженность маршрута ледокольной проводки составила 620 миль, средняя скорость движения - 10 узлов. Проводка была завершена в районе мыса Дежнева.

На борту балкера находилось 164,5 тыс. тонн железорудного концентрата.

На первом этапе ледокольной проводки атомоход "Таймыр" обеспечил безопасный проход балкера через участок Карского моря от островов Сергея Кирова через проливы Матисена и Бориса Вилькицкого. Затем балкер самостоятельно прошел море Лаптевых. Затем ледокольную проводку в Восточно-Сибирском море обеспечил атомоход "Сибирь".

Всего на прохождение Севморпути крупнотоннажному балкеру потребовалось 13 суток. По данным "Атомфлота", это вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал.

Севморпуть
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