Двое экс-полицейских получили условные сроки в Петербурге за кражу 15 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге признал двух бывших сотрудников полиции виновными в краже денег, сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Они приговорены к пяти годам лишения свободы условно (каждый). Также с них в пользу потерпевшего взыскано в солидарном порядке 15,8 млн рублей, говорится в сообщении.

Установлено, что бывшие оперативник и инспектор подразделений главка МВД по Петербургу и Ленинградской области в марте 2018 года во время обыска в одном из отелей северной столицы похитили у предпринимателя 15,8 млн рублей. Деньги находились в помещении, не подпадающем под производство следственных действий.