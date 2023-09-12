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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Посадка четырех авиарейсов задерживается в аэропорту Кемерова из-за тумана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Посадка трех авиарейсов из Москвы и одного из Новосибирска задерживается в международном аэропорту Кемерово имени Леонова, следует из данных онлайн-табло на официальном сайте.

Так, рейс из Москвы "Авиакомпании "Сибирь" по расписанию должен был прибыть в 08:25 (04:25 мск), сейчас расчетное время прибытия - 11:35 (07:35 мск).

Посадка рейса из Москвы авиакомпании "Победа" должна была произойти в 09:05 (05:05 мск), сейчас расчетное время прибытия - 09:55 (05:55).

Время прибытия рейса "Аэрофлота" из Москвы изменено с 09:10 (05:10 мск) на 10:10 (06:10 мск).

Также на онлайн-табло сообщается о задержке рейса Новосибирск - Кемерово авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был прибыть в 09:30 (05:30 мск). Обновленное расчетное время не указано.

Между тем, в справочной кемеровского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что рейсы из Москвы были направлены в Новосибирск из-за тумана в Кемерове.

Кемерово
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