Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

"Аэрофлот" в декабре планирует запустить рейсы на Маврикий

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в декабре планирует запустить рейсы из Москвы на Маврикий, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Маврикий - сегодня откроем продажу билетов, начало полетов с декабря", - сказал он журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Он добавил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение частоты в зависимости от спроса.

Рейсы планируются с 23 декабря, уточнили в пресс-службе "Аэрофлота".

Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке.

Аэрофлот Маврикий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики

Севший в новосибирском поле Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 г.

Поезд лидера КНДР прибыл в Россию

На борту севшего в поле под Новосибирском самолета были 167 человек

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Орешкин заявил о предпосылках для укрепления рубля в ближайшие месяцы

Airbus "Уральских авиалиний" приземлился на грунт в Новосибирской области

РФ проинформирует Южную Корею о подробностях визита Ким Чен Ына при запросе

РФ проинформирует Южную Корею о подробностях визита Ким Чен Ына при запросе

Курский Рыльск был повторно атакован украинским беспилотником

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });