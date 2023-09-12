"Аэрофлот" в декабре планирует запустить рейсы на Маврикий

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в декабре планирует запустить рейсы из Москвы на Маврикий, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Маврикий - сегодня откроем продажу билетов, начало полетов с декабря", - сказал он журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Он добавил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение частоты в зависимости от спроса.

Рейсы планируются с 23 декабря, уточнили в пресс-службе "Аэрофлота".

Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке.