Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Прямые рейсы между РФ и Хайнанем могут запустить до конца года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Китай планирует возобновить прямое авиасообщение между Россией и островом Хайнань в конце 2023 года, власти провинции рассчитывают, что уже в следующем году турпоток из РФ достигнет допандемийных показателей, сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип.

"Россия - ключевой туристический рынок Саньи. 1 июля заработал отреставрированный международный терминал аэропорта Саньи, постепенно стали восстанавливаться рейсы в другие страны. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс из Саньи и в Россию. Планируем в конце года. Информации по авиакомпании пока нет. У нас существует политика субсидирования авиамаршрутов, и мы считаем, что как российские, так и китайские авиакомпании могут взять на себя это решение", - сообщил он журналистам на встрече, посвященной возвращению Хайнаня на российский рынок.

Как напомнил чиновник, программа субсидирования прямых авиаперевозок на Хайнань действовала и до пандемии. Загрузка самолета должна быть на уровне 60%, но так как остров только открылся после пандемии, то требования будут более мягкие. Размер субсидии варьируется от 3 до 6 тыс. юаней за кресло (около 40-80 тыс. рублей).

"До пандемии Санья принимала более 300 тыс. российских туристов. Естественно, мы надеемся, что в следующем году мы эту цифру наверстаем и, возможно, увеличим. Мы уже пообщались в России с представителями туркомпаний, турагентств, и они считают, что отправить на остров 300 тысяч человек несложно", - заключил он.

Китай Хайнань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин оценил потери Украины в ходе контрнаступления в 71,5 тыс. человек

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ не стал отвечать на вопрос об участии в предстоящих выборах

Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики

Севший в новосибирском поле Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 г.

Поезд лидера КНДР прибыл в Россию

На борту севшего в поле под Новосибирском самолета были 167 человек

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Орешкин заявил о предпосылках для укрепления рубля в ближайшие месяцы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });