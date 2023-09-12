Минобороны РФ заявило, что у ВСУ не получается закрепиться в поселке Опытное

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российские военные сохраняют контроль над поселком Опытное в ДНР, отражают атаки украинской армии.

"Военнослужащие 1-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное ДНР", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут", - заявило Минобороны РФ.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что разведчики и операторы беспилотников обнаруживают передвижение украинских штурмовых подразделений, по ним наносит удары российская артиллерия.

Подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ отражают атаки ВСУ и удерживают Опытное, сообщило Минобороны РФ.