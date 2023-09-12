Все операторы должны до конца февраля подключиться к системе "Антифрод"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора (РКН) с момента запуска в декабре прошлого года по август включительно предотвратила более 470 млн звонков от мошенников; всем операторам разослано уведомление о необходимости подключения к ней не позднее конца будущего февраля, сообщает Роскомнадзор.

"В августе 2023 года количество не пропущенных звонков с подменой номера выросло на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 82,2 млн. Всего с декабря 2022 года предотвращено 473,5 млн звонков с подменой номера", - говорится в сообщении регулятора.

В РКН сообщили, что все российские операторы связи получили уведомление о необходимости подключения к системе "Антифрод".

"Подменные номера часто используют для противоправных действий, например, обмана или вымогательства. При этом наибольший объем мошеннических звонков осуществляется именно через небольших операторов связи, в основном направляющих эти вызовы транзитом абонентам крупных операторов связи", - отмечает ведомство.

По мнению регулятора, проблема будет решена только тогда, когда все операторы связи начнут верифицировать вызовы, подключившись к системе.

"Сделать это нужно до конца февраля 2024 года", - подчеркнули в РКН.

Если операторы связи не подключатся к системе "Антифрод" в установленные сроки, они получат административные штрафы (КоАП 13.2.1): от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц, от 400 до 800 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 600 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц, напомнили в РКН.