Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Все операторы должны до конца февраля подключиться к системе "Антифрод"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора (РКН) с момента запуска в декабре прошлого года по август включительно предотвратила более 470 млн звонков от мошенников; всем операторам разослано уведомление о необходимости подключения к ней не позднее конца будущего февраля, сообщает Роскомнадзор.

"В августе 2023 года количество не пропущенных звонков с подменой номера выросло на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 82,2 млн. Всего с декабря 2022 года предотвращено 473,5 млн звонков с подменой номера", - говорится в сообщении регулятора.

В РоссииГосдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средстваГосдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средстваЧитать подробнее

В РКН сообщили, что все российские операторы связи получили уведомление о необходимости подключения к системе "Антифрод".

"Подменные номера часто используют для противоправных действий, например, обмана или вымогательства. При этом наибольший объем мошеннических звонков осуществляется именно через небольших операторов связи, в основном направляющих эти вызовы транзитом абонентам крупных операторов связи", - отмечает ведомство.

По мнению регулятора, проблема будет решена только тогда, когда все операторы связи начнут верифицировать вызовы, подключившись к системе.

"Сделать это нужно до конца февраля 2024 года", - подчеркнули в РКН.

Если операторы связи не подключатся к системе "Антифрод" в установленные сроки, они получат административные штрафы (КоАП 13.2.1): от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц, от 400 до 800 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 600 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц, напомнили в РКН.

Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 50%

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 50%

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота
Военная операция на Украине

Путин оценил потери Украины в ходе контрнаступления в 71,5 тыс. человек

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ не стал отвечать на вопрос об участии в предстоящих выборах

Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики

Севший в новосибирском поле Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 г.

Поезд лидера КНДР прибыл в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });