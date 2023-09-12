Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Таможня остановила взыскание в споре с "дочкой" LVMH аргументом о ее "недружественности"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Таможня сумела затормозить взыскание денег в рамках судебного спора с крупным импортером алкоголя при помощи аргумента о его "недружественном" происхождении, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

ООО "Моет Хеннесси Рус", российская структура французского гиганта LVMH, в сентябре 2022 года подала иск в Арбитражный суд Москвы к Центральной акцизной таможне, в котором просила признать неправомерными ее действия в части дополнительного взыскания 325,35 млн рублей таможенных платежей. Компания оспорила решение таможни от июня 2022 года о недостоверности заявленной при декларировании стоимости коньяка Hennessy, принятое в отношении 187 деклараций. Таможня обосновывала недостоверность разницей между заявленной таможенной стоимостью и прайс-листом, говорилось в материалах суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск российской структуры LVMH, решение устояло в апелляции.

Таможня обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции и направила в Арбитражный суд Московского округа ходатайство о приостановке исполнения решений о возврате таможенных платежей. В определении суда от 6 сентября приводится аргумент таможни: заявитель опасается "невозможности или затруднительности поворота исполнения судебных актов", поскольку ООО "Моет Хеннесси Рус" полностью контролируется юридическим лицом, являющимся резидентом недружественного государства - Франции.

Рассмотрев ходатайство, суд кассационной инстанции счел, что оно подлежит удовлетворению, и приостановил исполнение оспариваемых актов. Основанием для такого решения стало то, "что доводы ходатайства <...> свидетельствуют о затруднительности поворота исполнения судебных актов в случае их отмены".

Исполнение приостановлено до принятия постановления по кассационной жалобе.

Спор с Центральной акцизной таможней вкратце описан в отчетности ООО "Моет Хеннесси Рус" за прошлый год - это, согласно документу, единственное судебное разбирательство компании. В отчете сообщается, что проверка таможни, по итогам которой были взысканы дополнительные платежи, проходила полгода - с января по июнь 2022 года.

Арбитражный суд Москвы LVMH Франция Центральная акцизная таможня Моет Хеннесси Рус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Минэнерго заявило о нормализации поставок топлива в Крым

Минэнерго заявило о нормализации поставок топлива в Крым

ФАС возбудила дело об аукционе, на котором нефтяной участок подорожал в 1000 раз

Суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе снизился на 29,9%

Родителям детей с инвалидностью разрешат работать и получать пособия с 2024 года

Продажи путевок в детские лагеря в РФ этим летом снизились на 40%

Продажи путевок в детские лагеря в РФ этим летом снизились на 40%
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 50%

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 50%

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });