Таможня остановила взыскание в споре с "дочкой" LVMH аргументом о ее "недружественности"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Таможня сумела затормозить взыскание денег в рамках судебного спора с крупным импортером алкоголя при помощи аргумента о его "недружественном" происхождении, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

ООО "Моет Хеннесси Рус", российская структура французского гиганта LVMH, в сентябре 2022 года подала иск в Арбитражный суд Москвы к Центральной акцизной таможне, в котором просила признать неправомерными ее действия в части дополнительного взыскания 325,35 млн рублей таможенных платежей. Компания оспорила решение таможни от июня 2022 года о недостоверности заявленной при декларировании стоимости коньяка Hennessy, принятое в отношении 187 деклараций. Таможня обосновывала недостоверность разницей между заявленной таможенной стоимостью и прайс-листом, говорилось в материалах суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск российской структуры LVMH, решение устояло в апелляции.

Таможня обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции и направила в Арбитражный суд Московского округа ходатайство о приостановке исполнения решений о возврате таможенных платежей. В определении суда от 6 сентября приводится аргумент таможни: заявитель опасается "невозможности или затруднительности поворота исполнения судебных актов", поскольку ООО "Моет Хеннесси Рус" полностью контролируется юридическим лицом, являющимся резидентом недружественного государства - Франции.

Рассмотрев ходатайство, суд кассационной инстанции счел, что оно подлежит удовлетворению, и приостановил исполнение оспариваемых актов. Основанием для такого решения стало то, "что доводы ходатайства <...> свидетельствуют о затруднительности поворота исполнения судебных актов в случае их отмены".

Исполнение приостановлено до принятия постановления по кассационной жалобе.

Спор с Центральной акцизной таможней вкратце описан в отчетности ООО "Моет Хеннесси Рус" за прошлый год - это, согласно документу, единственное судебное разбирательство компании. В отчете сообщается, что проверка таможни, по итогам которой были взысканы дополнительные платежи, проходила полгода - с января по июнь 2022 года.