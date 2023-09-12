Региональные госкомпании начали заключать офсетные договоры с участием "Корпорации МСП"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Региональные госкомпании начали использовать при участии "Корпорации МСП" механизм офсетных договоров (со встречными инвестиционными обязательствами).

"Заключен первый офсетный договор между региональным заказчиком и поставщиком, прорабатывается возможность заключения еще четырех офсетных договоров заказчиками регионального уровня", - сообщили "Интерфаксу" в "Корпорации МСП".

Возможный объем этих договоров пока не определен.

Первой региональной госкомпанией, заключившей офсетный договор при участии "Корпорации МСП", стало муниципальное унитарное предприятие города Нягани (ХМАО - Югра) "Комбинат питания". Поставщиком-инвестором по этому договору выступила компания "Агроника", обязавшаяся инвестировать в развитие своего молокозавода 30 млн рублей. По условиям договора, общий объем которого также составляет 30 млн рублей, "Агроника" в 2023-2024 годах будет поставлять свою молочную продукцию в образовательные учреждения Нягани.

"Выход офсетных договоров на региональный уровень - это очередной шаг в расширении возможностей участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), - сказал через пресс-службу гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Благодаря этому заказчики избавляются от необходимости поиска поставщиков качественной продукции в нужных объемах, с чем в некоторых регионах могут быть определенные проблемы".

Ранее региональные госкомпании (субъекты 223-ФЗ) фактически не использовали механизм заключения офсетных договоров. Впрочем, госкомпании федерального уровня также стали его использовать только с конца прошлого года, когда вступили в силу новые положения закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития могут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний. Продолжением таких программ развития субъектов МСП или их составной частью могут быть офсетные договоры.

На начало июля текущего года общий объем офсетных договоров, заключенных крупнейшими госкомпаниями с субъектами МСП в рамках программ выращивания, составил 3,1 млрд рублей. Офсетные договоры заключили компании "Интер РАО", "Росгео", РЖД и "Автодор - Платные дороги". При этом суммарный объем инвестиций субъектов МСП в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, превышает 960 млн рублей.

Прежде Минфин неоднократно отмечал, что положения 223-ФЗ позволяют госкомпаниям заключать долгосрочные договоры, в том числе офсетные.

"В настоящее время 223-ФЗ не содержит норм, запрещающих или ограничивающих возможность для заключения долгосрочных и офсетных договоров, - говорила в прошлом году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Для этого достаточно проявить инициативу, включить соответствующие нормы в положения о закупках. Некоторые крупные госкомпании уже доказали это на практике, например, при заключении долгосрочных контрактов. Другие опасаются выступать с такой инициативой при отсутствии соответствующего поручения руководства заказчика или при отсутствии необходимого нормативного правового акта".

Федеральная антимонопольная служба считает необходимым введение определенного нормативного регулирования в части заключения госкомпаниями офсетных договоров.

"Общие принципы заключения офсетов должны быть прописаны в каком-то нормативном документе, поскольку белых пятен здесь (в сфере заключения офсетных договоров - ИФ) еще много, - говорил в июне замруководителя ФАС Петр Иванов. - 223-ФЗ не определяет понятие офсетного договора и дает достаточно большую свободу госкорпорациям. Фактически в своих положениях о закупках они сами определяют, каким образом формируются условия по офсетным договорам".

По словам Иванова, необходимо ввести регулирования в части определения сроков действия офсетных договоров, обеспечения конкуренции при розыгрыше офсетного договора, определения предмета офсетного договора (по оценке ФАС, офсеты должны использоваться только в отношении инновационной продукции).