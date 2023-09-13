Росрыболовство назначило на 13 и 14 сентября тестовые крабовые аукционы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тестовые электронные крабовые аукционы в рамках второго этапа распределения инвестквот назначены на 13 и 14 сентября, сообщает Росрыболовство.

Их цель - оценить работу выбранных торговых площадок, выявить возможные проблемы и минимизировать риски возникновения сложностей при организации и проведении аукционов по распределению долей квот на вылов крабов.

Согласно сообщению, 13 сентября на электронной площадке АО "Единая электронная торговая площадка" будет проведена демонстрация ее функционала, после чего участники смогут лично протестировать ее возможности.

14 сентября тестовый аукцион состоится на электронной площадке АО "Российский аукционный дом.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков во вторник на "полях" ВЭФ-2023, реальные аукционы планируется начать ближе к концу октября. Они пройдут за 7 дней. В этом году от продажи квот планируется выручить 250 млрд рублей. В рамках остальных этапов - еще порядка 110 млрд рублей.

Как сообщалось, закон о втором этапе распределения рыбных инвестквот был принят в конце 2022 года. Он предусматривает, в частности, распределение на аукционах 50% общего допустимого улова крабов под инвестиционные обязательства.