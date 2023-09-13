Четыре человека погибли в Омской области, перевернувшись на автомобиле в кювет с водой

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами ДТП в Омской области, сообщила старший помощник областного прокурора Татьяна Булихова.

Авария произошла накануне около полудня.

"При движении по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой", - говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобиль перевернулся, водитель и находившиеся на пассажирских сиденьях трое детей (мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка) захлебнулись.