Пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту на Чукотке
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Начата проверка в связи со столкновением пассажирского самолета с птицей при посадке в аэропорту Анадыря (Чукотский автономный округ), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в среду.
"Около 11:30 по местному времени во время посадки в аэропорту Анадыря самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся с птицей", - говорится в сообщении.
Airbus-320 выполнял прямой рейс из Владивостока, на борту находилось 157 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, отмечается в пресс-релизе.
Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, которые планировали вылететь на этом самолете по обратному маршруту.