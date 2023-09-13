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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту на Чукотке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Начата проверка в связи со столкновением пассажирского самолета с птицей при посадке в аэропорту Анадыря (Чукотский автономный округ), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в среду.

"Около 11:30 по местному времени во время посадки в аэропорту Анадыря самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся с птицей", - говорится в сообщении.

Airbus-320 выполнял прямой рейс из Владивостока, на борту находилось 157 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, отмечается в пресс-релизе.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, которые планировали вылететь на этом самолете по обратному маршруту.

Чукотский автономный округ Анадырь
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