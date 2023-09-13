Лавров и глава МИД КНР проведут переговоры в Москве 18 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 сентября проведет в Москве переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Об этом Захарова рассказала на брифинге в среду. По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить "широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях".

"Будет уделено внимание тематике укрепления взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других форумах", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что также состоится "обстоятельный обмен мнениями" по вопросам украинского урегулирования, обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

Захарова также сообщила, что глава МИД Мьянмы Тан Све 13-15 сентября посетит Москву, в четверг состоятся его переговоры с Лавровым.

"С 13 по 15 сентября Москву посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма. Это будет рабочий визит, 14 сентября запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым", - сказала она.

По ее словам, министры планируют обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, а также гуманитарные контакты.

"Также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - добавила официальный представитель МИД РФ.