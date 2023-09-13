Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Лавров и глава МИД КНР проведут переговоры в Москве 18 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 сентября проведет в Москве переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Об этом Захарова рассказала на брифинге в среду. По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить "широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях".

"Будет уделено внимание тематике укрепления взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других форумах", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что также состоится "обстоятельный обмен мнениями" по вопросам украинского урегулирования, обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

Захарова также сообщила, что глава МИД Мьянмы Тан Све 13-15 сентября посетит Москву, в четверг состоятся его переговоры с Лавровым.

"С 13 по 15 сентября Москву посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма. Это будет рабочий визит, 14 сентября запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым", - сказала она.

По ее словам, министры планируют обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, а также гуманитарные контакты.

"Также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - добавила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров Китай Ван И Мьянма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры РФ и КНДР начали переговоры тет-а-тет

Приостановлены торги на срочном рынке "Мосбиржи"

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения властей России

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения властей России

Система ПВО сбила беспилотник в Тверской области

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный

Пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту на Чукотке

В результате атак ВСУ были повреждены два российских корабля в Севастополе

Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Губернатор Севастополя сообщил, что 24 человека пострадали в результате атаки на город

Переговоры Путина и Ким Чен Ына, скорее всего, пройдут на космодроме "Восточный"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });