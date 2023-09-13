В I полугодии погашена задолженность перед бизнесом по госконтрактам на 11,5 млрд руб.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В первом полугодии текущего года перед бизнесом погашена задолженность по публичным контрактам на сумму 11,5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"В первом полугодии 2023 года в результате вмешательства прокуроров погашена задолженность перед бизнесом по госконтрактам на сумму 11,5 млрд рублей", - сказали агентству в надзорном ведомстве на "полях" Восточного экономического форума.

Также, отметили в Генпрокуратуре, прокурорами было "пресечено 153,8 тыс. нарушений законов в сфере защиты прав предпринимателей".

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года были приведены в соответствие с федеральным законом 24,7 тысяч нормативных правовых актов.