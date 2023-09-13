Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после трехчасовой остановки в среду днем, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Информация об остановке движения была опубликована в 11:03 по московскому времени. Таким образом, перекрытие продлилось 3,5 часа.
В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывалось в ночь на среду примерно на час.
Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.