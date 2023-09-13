Сроки проведения конкурентных способов госзакупок могут сократить в два раза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в два раза сократить сроки проведения госзакупок конкурентными способами, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе областной практической конференции "10 лет контрактной системы: итоги и перспективы".

"Эти сроки (проведения закупочных процедур - ИФ) формировались под бумажный документооборот, и там, где есть такой документооборот, такие сроки должны оставаться, иначе никто не будет успевать на них реагировать, - сказал Лавров. - Но договорились (на уровне ЕАЭС - ИФ) о том, что в два раза эти сроки можно сократить там, где есть электронный документооборот".

По словам Лаврова, речь идет об аукционе и конкурсе. В настоящее время сроки проведения таких процедур прописаны на уровне договора о ЕАЭС. Так, для аукциона, например, срок размещения извещения установлен в 15 дней, срок заключения контракта - 10 дней. Достигнута договоренность, что эти сроки можно сократить на 8 и на 5 дней.

"На большее пока никто не соглашается, - отметил Лавров. - Здесь мы выигрываем в аукционах и конкурсных процедурах - ускорим процедуры. Сократим, например, в коротком аукционе срок проведения до 11 дней с 21 в настоящее время".

Ранее длительность проведения закупочных процедур в рамках госзакупок неоднократно критиковалась и участниками закупок, и контрольными органами, и законодателями.

Так, например, в 2021 году Счетная палата РФ назвала длительность проведения конкурсных процедур в связи с отсутствием заявок одной из причин неисполнения бюджетных ассигнований по госконтрактам.

За последние несколько лет были приняты различные оптимизационные поправки к закону "О контрактной системе", которые предусматривали сокращение как числа закупочных процедур, так и сроков проведения.