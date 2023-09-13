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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Поступившие на военную службу после начала СВО пенсионеры будут получать 100%-ные компенсации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Все пенсионеры, которые поступили на военную службу после начала специальной военной операции или были призваны в рамках частичной мобилизации, получат компенсацию, заявили в Минобороны РФ.

11 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату мобилизованным или заключившим контракт для участия в специальной военной операции военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.

"Как пояснила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, это позволит Минобороны России выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат", - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.

"Замглавы военного ведомства добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала специальной военной операции или были призваны в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны
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